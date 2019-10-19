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أخبار محلية > للحد من الدعاوى الكيدية والصورية.. تشكيل لجنة عدلية لدراسة التعويض عن أضرار التقاضي
19/10/2019   7:45 م

للحد من الدعاوى الكيدية والصورية.. تشكيل لجنة عدلية لدراسة التعويض عن أضرار التقاضي

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وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل لجنة لدراسة آليات التعويض عن أضرار التقاضي، ووضع محددات لذلك؛ حمايةً للحقوق وللحد من الدعاوى الكيدية والصورية.

وتتولى اللجنة دراسة آليات التعويض، بما يحقق الأهداف المتمثلة في ضبط تدفق القضايا للمحاكم، ويقلل من الدعاوى الكيدية، على أن تتضمن الدراسة وضع معايير محددة لتقدير أضرار التقاضي، مع وضع آليات تنفيذية، وأن تشمل تحليلاً لعدد من القضايا المرفوعة للمحاكم.

وكلّف الوزير اللجنة، التي يترأسها نائبه الشيخ سعد السيف وتتألف من 6 أعضاء، بإعداد خطة عمل للدراسة وأدواتها، والآليات المقترحة، وذلك خلال أسبوعين. وفق”أخبار24″.

للحد من الدعاوى الكيدية والصورية.. تشكيل لجنة عدلية لدراسة التعويض عن أضرار التقاضي

أخبار محلية
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