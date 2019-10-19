نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الطيران المدني” توضح: الشركات ملزمة بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها
19/10/2019   7:42 م

“الطيران المدني” توضح: الشركات ملزمة بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها

+ = -
794

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تلزم جميع شركات الطيران بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها، على أن تكون هذه التجهيزات مطابقة للائحة الهيئة التنفيذية، وأن تتضمن حقيبة الطبيب، وجهاز إنعاش القلب، وحقائب الإسعافات الأولية.

وأضافت بحسب “عكاظ” أن التعليمات والأنظمة تشدد على تدريب طاقم الملاحين على التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الرحلات الجوية.

يأتي ذلك تعقيباً على ما يجري في الكثير من الرحلات، من استدعاء الأطباء والممرضين من الركاب، للاستفادة من خبرتهم في إسعاف المرضى على متن الطائرة، وكذلك في ظل شكاوى من عدم توفر المستلزمات الطبية في بعض الطائرات.

“الطيران المدني” توضح: الشركات ملزمة بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069422.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.