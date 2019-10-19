“الطيران المدني” توضح: الشركات ملزمة بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تلزم جميع شركات الطيران بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها، على أن تكون هذه التجهيزات مطابقة للائحة الهيئة التنفيذية، وأن تتضمن حقيبة الطبيب، وجهاز إنعاش القلب، وحقائب الإسعافات الأولية.
وأضافت بحسب “عكاظ” أن التعليمات والأنظمة تشدد على تدريب طاقم الملاحين على التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الرحلات الجوية.
يأتي ذلك تعقيباً على ما يجري في الكثير من الرحلات، من استدعاء الأطباء والممرضين من الركاب، للاستفادة من خبرتهم في إسعاف المرضى على متن الطائرة، وكذلك في ظل شكاوى من عدم توفر المستلزمات الطبية في بعض الطائرات.