“الخطوط السعودية” تعلن عن توفير مقاعد معفاة من القيود للركاب الراغبين في مغادرة لبنان

أعلنت “الخطوط السعودية” عن توفير مقاعد للمسافرين الراغبين في مغادرة لبنان وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر) تقديراً لظروفهم وحرصاً على سلامة وصولهم إلى البلاد.
وكانت سفارة المملكة في بيروت أعلنت في وقت سابق اليوم السبت عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان، وذلك في أعقاب التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد حالياً.
ويشهد لبنان منذ يومين تظاهرات ضخمة، بسبب فرض الحكومة رسوماً على استخدام تطبيق “واتساب” وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساعٍ لزيادة الإيرادات في مسودة ميزانية البلاد للعام 2020، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات حاشدة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى. وفق”أخبار24″.