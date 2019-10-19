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أخبار محلية > دورة تدريبية في الدرعية لتعليم النشء “العرضة السعودية”.. وهذه شروط ومواعيد التقديم
19/10/2019   7:40 م

دورة تدريبية في الدرعية لتعليم النشء “العرضة السعودية”.. وهذه شروط ومواعيد التقديم

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية، أمس (الجمعة)، إطلاق مبادرة “الدرعية – بيت العرضة”، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ وتهدف المبادرة إلى تعليم النشء فن العرضة السعودية.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز مبادئ الفخر والاعتزاز لدى صغار السن والشباب وتعليمهم أسس فن العرضة السعودية عبر دورة تدريبية تستمر لمدة يومين، حيث يحتضن حي الطريف التاريخي هذه الدورة وبالتحديد في قصر الأمير ثنيان بن سعود.

وفُتح باب التسجيل في المبادرة ابتداءً من أمس، ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى الإثنين 28 أكتوبر الجاري، وذلك للنشء من عمر 8 أعوام وحتى 16 عاماً، حيث يمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط.

 

دورة تدريبية في الدرعية لتعليم النشء “العرضة السعودية”.. وهذه شروط ومواعيد التقديم

أخبار محلية
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