إحصائية لـ”العدل”: طلاق مقابل كل عقدَيْ نكاح في محرم المنصرم

بلغ عدد عقود النكاح الصادرة في شهر محرم المنصرم ما يزيد على 12 ألف عقد، مقابل أكثر من 5100 صك طلاق في نفس الشهر.
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، فقد بلغت نسبة عقود النكاح التي طرفاها سعوديا الجنسية 90% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، 45% منها صدرت في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وأوضحت الإحصائية أن عقود النكاح الصادرة يومياً يتراوح عددها بين 449 و903 عقود، فيما يبلغ عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 217 و321 صكاً، لافتة إلى أن 48% من إجمالي صكوك الطلاق صدرت في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وأشارت إلى أن عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهراً السابقة تراوح بين 2429 كحد أدنى، و5333 كحد أعلى. وفق”أخبار24″.