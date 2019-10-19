اتحاد الكرة يعلن عن وظائف قانونية للسعوديين من الجنسين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حاجته لشغل عدد من الوظائف القانونية بمقره في العاصمة الرياض، بمسمى أخصائي قانوني للجنسين، في الإدارة القانونية والأمانة العامة للجان القضائية وسكرتارية غرفة فض المنازعات.
واشترط الاتحاد على المتقدم على الوظائف، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم في المملكة، وإتقان اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة، واجتياز المقابلة الشخصية.
ودعا الاتحاد الراغبين في التقدم على الوظائف من الجنسين لإرسال الوثائق المطلوبة (السيرة الذاتية – الخبرات العلمية – الوثائق والسجلات الأكاديمية) على البريد الإلكتروني (recruitment@saff.com.sa). وفق”أخبار24″.