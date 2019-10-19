بالفيديو.. لاعب الأهلي والمنتخب السابق محمد عبدالجواد يتعاقد على تدريب نادي برازيلي

بدأ لاعب الأهلي والمنتخب السابق محمد عبدالجواد في خوض تجربة تدريب خارجية لفريق درجة الشباب لنادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
وأوضح “عبدالجواد” أنه يفتخر بكونه أول سعودي يدرب خارج المملكة، وأيضا في بلد مثل البرازيل، التي انطلقت الكرة منها، مضيفا أن التدريب في البرازيل ليس سهلًا أبدًا وإن كان النادي الذي سيدربه تأسس قبل سنوات قليلة إلا أنه نادٍ رسمي.
وأشاد إعلاميون ورياضيون بالتجربة، متمنين لعبدالجواد التوفيق، وأن تتكلل رحلته الاحترافية كأول عربي يدرب نادي برازيلي بالتوفيق، ولفتوا إلى أن عبدالجواد عكس المسار، فبدلا من حضور مدرب برازيلي للأندية العربية فعل هو العكس.
يذكر أن محمد عبدالجواد لاعب كرة قدم سعودي سابق، مواليد 1962، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي، وتواجد مع المنتخب السعودي الفائز بكأس آسيا 1984 و1988، كما شارك في بطولة أولمبياد في لوس أنجليس 1984، وشارك في نهائيات كأس العالم.
مما تعلمت ..
الحياة لا تقف عند أحد أو حد أو مكان سيفتح الله لك باب لم يكن في حساباتك فقط توكل على الله .. لا تنتظر التقدير عملك هو من يقدرك
الصديق العزيز محمد عبدالجواد يخوض تجربة تدريب درجة الشباب في نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي كل التوفيق كابتن محمد ❤️🌹@abduljawadm pic.twitter.com/o5ZH8ZFQcN
— عبدالعزيز البكر (@albakertv) ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ وفق”أخبار24″.