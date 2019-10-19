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أخبار محلية > “الحج” تدرس إلغاء شرط المحرم لمنح تأشيرات العمرة للنساء من كل الأعمار
19/10/2019   3:29 م

“الحج” تدرس إلغاء شرط المحرم لمنح تأشيرات العمرة للنساء من كل الأعمار

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كشف رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان شعبان عن 11 قراراً وتوصية جرى الاتفاق عليها في اجتماعهم مع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه وعدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة.

وقال شعبان إن من أبرز ما تم الاتفاق عليه طلب الموافقة على إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة بغض النظر عن العمر، مبيناً وفقاً لصحيفة “مكة” أن الاتفاق شمل إصدار التأشيرة السياحية للدول الـ49 بقيمة 410 ريالات شاملة التأمين الصحي، وإقرار العقود الإلكترونية، وإعفاء المعتمر البري من حجز النقل عند طلب التأشيرة.

من جهته، شدد وزير الحج على ضرورة تمسك الشركات بمبادئ رؤية 2030، والعمل على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، واتباع الأنظمة والضوابط المنظمة للعمل، مشيداً بدور شركات العمرة في النجاحات التي يشهدها القطاع. وفق”أخبار24″.

“الحج” تدرس إلغاء شرط المحرم لمنح تأشيرات العمرة للنساء من كل الأعمار

أخبار محلية
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