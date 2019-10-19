عادت الإعلامية سمر المقرن إلى أراضي المملكة، بعد رحلة عمل عصيبة لها في لبنان انقطعت خلالها كل سبلها في الوصول إلى المطار بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.
وغردت المقرن عبر صفحتها على “تويتر”، قائلة: “الحمد لله أنني سعودية .. الحمد لله على نعمة السعودية، وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في لبنان، والشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري؛ ولسفارة المملكة في لبنان، على كل الاهتمام الذي قدّموه لي ولغيري من أبناء السعودية.. بيّض الله وجوهكم”.
وكانت المقرن كتبت أمس أنها ببيروت في رحلة عمل قصيرة وانقطعت بها كل السبل في الوصول إلى المطار، وذلك بسبب المظاهرات التي تخللتها اشتباكات عنيفة على مدار اليومين الماضيين في لبنان، والدعوات المتواصلة للتظاهر.
يذكر أن سفارة المملكة في لبنان، أعلنت اليوم، نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً، وقدمت الشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على تقديم المساعدة. وفق”اخبار24″.