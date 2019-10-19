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أخبار محلية > شاهد.. قوس من الصخور يخطف الأنظار أعلى جبل في شمال شرق بيشة
19/10/2019   3:28 م

شاهد.. قوس من الصخور يخطف الأنظار أعلى جبل في شمال شرق بيشة

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يعد المنظر البديع لقوس فرثان من أكثر المناظر جذبا للسكان والسياح على حد سواء، على بعد 90 كلم شمال شرق محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.

وقوس فرثان صخري جيرانيتي، يتراوح طوله بين 100- 120 متراً، ويقع في الجهة الشمالية من جبل فرثان، ويمتد من الغرب إلى الشرق.

ويعد من عجائب الأقواس والمناظر الطبيعية في الجزيرة العربية، حيث كتلة صخرية مقوسة في وسط الجبل، وتحيطها تشكيلات صخرية بديعة، تجذب الأنظار وتأسر العقول.

ويعمد كثير من المصورين والرحالة إلى الذهاب إليه باعتباره مزارا مهما وموقعا جاذبا للتصوير والتوثيق.

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وفق”أخبار24″.

شاهد.. قوس من الصخور يخطف الأنظار أعلى جبل في شمال شرق بيشة

أخبار محلية
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