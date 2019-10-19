بالفيديو والصور … يضم شاليهات وجلسات شاطئية وألعاباً مائية.. إطلاق مشروع الواجهة البحرية بعسير قريباً

تواصل أمانة عسير استعداداتها لإطلاق مشروع الواجهة البحرية بعد نحو شهرين، والذي يعد الأكبر على ساحل عسير بطول يزيد على 4 كلم.
وأوضحت أمانة منطقة عسير أن المشروع يضم ساحة للاحتفالات وممشى الكورنيش، وجلسات، وعددا من مواقع الوجبات السريعة والمطاعم ومسطحات خضراء وجلسات شاطئية ومساراً للدراجات وشاليهات وسينما ووسائل ترفيهية ومراكز غوص وطيران رياضي وقوارب بحرية وألعاباً مائية.
وأضافت أن المشروع سيحول الساحل البحري لعسير إلى منتجعات وطنية وبيئية منظمة بمواصفات عالية وخدمات مكتملة، ويتضمن أيضا عدة مواقع للاستثمار بالواجهة البحرية بالحريضة، وذلك لتمتعها ببيئة جاذبة للمستثمرين.
من جانبه، قال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إن هذه الواجهة تعد من المشاريع التنموية الواعدة في المنطقة، متعهدا بعناية الأمانة بالسواحل وتحويلها من عشوائية التخطيط إلى منتج بمواصفات عالية وخدمات متكاملة، وتحويلها إلى معلم وطني وسياحي يستند إلى أسس تخطيطية وتصميمية تلبي احتياجات المنطقة.
#واجهه_عسير_البحريه pic.twitter.com/Fc4OIkdCgl
— أمانة منطقة عسير (@asirmunicipal) October 16, 2019
#واجهة_عسير_البحرية pic.twitter.com/f3o6NiP3Bw
— أمانة منطقة عسير (@asirmunicipal) October 16, 2019
وفق”أخبار24″.