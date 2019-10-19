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أخبار محلية > سفارة المملكة في بيروت تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء السعوديين من لبنان
19/10/2019   9:41 ص

سفارة المملكة في بيروت تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء السعوديين من لبنان

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أعلنت سفارة المملكة في بيروت اليوم السبت نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان، وذلك في أعقاب التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت السفارة في بيان لها إن المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بدأت عند الساعة الخامسة فجراً، وجرى خلالها تأمين سلامة وصول المواطنين السعوديين إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وعبرت السفارة عن شكرها وتقديرها لتعاون قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معربة عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

وكانت السفارة حذرت المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصاً على سلامتهم، كما حددت فندق “لانكستر بلازا” في منطقة الروشة كنقطة تجمع للمواطنين الموجودين بلبنان تمهيداً لنقلهم إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى المملكة. وفق”أخبار24″.

سفارة المملكة في بيروت تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء السعوديين من لبنان

أخبار محلية
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