بالفيديو … “عسيري” يصعد إلى المدرجات عقب مباراة التعاون ليقبّل رأس والده

نشر لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري عبر حسابه بـ”تويتر”، مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يقبّل يد ورأس والده عقب مباراة فريقه مع نظيره التعاون.
وأظهر الفيديو، اللاعب عسيري وهو يصعد إلى المدرجات ويقبّل رأس ويد والده الذي حرص على مؤازرته خلال المباراة، كما أرفق بالفيديو تغريدة كتب فيها: “في نظر العالم أنت أبي، وفي نظري أنت العالم”.
وكان قد حقق النادي الأهلي انتصاراً على نظيره التعاون ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث كان لعسيري نصيب فيها بإحرازه أول أهداف فريقه.
في نظر العالم أنتَ أبي وفي نظري أنت العالم.
الحمدلله +٣ 💚 pic.twitter.com/yoigRTRBeR
— عبدالفتاح عسيري (@AAsiri45) October 18, 2019 وفق”أخبار24″.