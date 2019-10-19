أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، اعتماد هوية تاكسي المطار الجديد الذي يتميز بلونه الأخضر بالكامل، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأوضح الروساء وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل ستتوليان الإشراف الكامل على النشاط في المطارات، من حيث إصدار التراخيص والرقابة التنظيمية، وذلك بعد طرح الملف للمنافسة في جدة.
وأضاف أنه سيُكشف عن كل تفاصيل الخدمة ومميزاتها للعملاء، عبر القنوات الرسمية بهيئة الطيران المدني.
وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل صوراً لسيارات تاكسي مطار الملك عبدالعزيز الدولي باللون الأخضر، وهذا ما أكدته هيئة الطيران المدني، مشيرة إلى أنها كانت تجربة ويجري استكمال التجهيزات المتعلقة بها.