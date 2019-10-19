تمكّنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من القبض على أحد المطلوبين لديها؛ لاتهامه في واقعـة انتحاله صفة رجل أمن مع آخرين لسلب مبالغ مالية وأجهزة جوال من عمالة وافدة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من وافدين بتعرضهما لتهديد السلاح من قبل 3 أشخاص يدعون أنهم رجال أمن، وقاموا بسلب مبالغ مالية كبيرة منهما تصل إلى 3500 ريال إلى جانب 4 أجهزة جوال.
ونجحت الجهات الأمنية في الإيقاع بأحد المتهمين بتلك الواقعة خلال 12 يوماً فقط من ارتكابه تلك الجرائم، حيث جرى التعرف عليه من قبل المُبلغين ليتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.