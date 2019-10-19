بالفيديو … كيف ودع “صالح المحمدي” جماهير الأهلي في آخر مبارياته مع الفريق؟

ودع مدرب الأهلي المؤقت صالح المحمدي جماهير الفريق، بعد إعلان النادي التعاقد مع السويسري كريستيان غروس لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وظهر المحمدي في مقطع فيديو عقب نهاية مباراة الأهلى مع التعاون متأثراً وهو يلوح للجماهير، فيما قابلته الأخيرة بموجة هتاف وتصفيق شديد.
وقال المحمدي، إنه سعيد بفوز فريقه على التعاون والحصول على الثلاث نقاط، مشيراً إلى أنه كان يوجد العديد من المشاكل في بداية توليه المهمة على مستوى التنظيم الدفاعي وتحسين الأداء الهجومي للفريق.
ولفت إلى أنه قام بعمل كبير على مستوى النواحي المعنوية للاعبين من أجل عودة الفريق لمكانه الطبيعي، مبيناً أن كريستيان جروس مدرب كبير وخبير ويستطيع مواصلة العمل المميز لتحقيق الانتصارات.
وقاد المحمدي الفريق إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما تولى المهمة في 4 مباريات فاز في 3 مباريات منها أمام الفتح والفيحاء والتعاون وتعادل أمام النصر.
صالح المحمدي يودع جماهير #الأهلي بعد أن قاد الفريق للفوز في ثلاث مباريات وتعادل أمام #النصر.#الأهلي_التعاون pic.twitter.com/GIE5taFpRN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 18, 2019 وفق”أخبار24″.