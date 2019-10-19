منح الرخصة الآسيوية لـ9 أندية.. ورفض مجموعة أخرى بينها الاتحاد

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي (2019-2020) لـ9 أندية مع رفض البقية.
وتضمنت قائمة الأندية التي منحت الترخيص “النصر، والهلال، والتعاون، والأهلي، والشباب، والفيصلي، والفتح، والاتفاق، والفيحاء”، وذلك بعد استيفاء المعايير الإلزامية الرياضية والإدارية والقانونية والمالية والبنى التحتية.
ورفضت اللجنة منح أندية “الوحدة، والرائد، والاتحاد، والحزم، وأبها، وضمك، والعدالة” الرخصة الآسيوية لعدم استيفائها المعايير الإلزامية.
وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف بشأن القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطارها بالقرار.