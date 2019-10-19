بالفيديو.. أمير المدينة يستقبل الأئمة المُعيّنين في المسجد النبوي الشريف

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز اليوم (الجمعة) الأئمة المُعيّنين في المسجد النبوي الشريف.
وقال الأمير في كلمة قصيرة خلال استقباله للأئمة، إن الخُطب رسائل توّجه للعالم الإسلامي والاعتناء بها مهمة الخُطباء لإصلاح الأمة وتقريب وجهات النظر وتحقيق السلم والتعايش.
وكان خادم الحرمين قد وافق الأسبوع الماضي على تعيين الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي، فيما عُين كل من الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.
خلال استقبال الأئمة المُعيّنين بـ #المسجد_النبوي ..#أمير_المدينة: الخُطب رسائل توّجه للعالم الإسلامي والاعتناء بها مهمة الخُطباء لإصلاح الأمة وتقريب وجهات النظر وتحقيق السلم والتعايش.#إمارة_المدينة pic.twitter.com/FOsmd4tlMK
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) October 18, 2019 وفق”أخبار24″.