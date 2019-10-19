نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. أمير المدينة يستقبل الأئمة المُعيّنين في المسجد النبوي الشريف
19/10/2019   9:24 ص

بالفيديو.. أمير المدينة يستقبل الأئمة المُعيّنين في المسجد النبوي الشريف

+ = -
703

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز اليوم (الجمعة) الأئمة المُعيّنين في المسجد النبوي الشريف.

وقال الأمير في كلمة قصيرة خلال استقباله للأئمة، إن الخُطب رسائل توّجه للعالم الإسلامي والاعتناء بها مهمة الخُطباء لإصلاح الأمة وتقريب وجهات النظر وتحقيق السلم والتعايش.

وكان خادم الحرمين قد وافق الأسبوع الماضي على تعيين الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي، فيما عُين كل من الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.

بالفيديو.. أمير المدينة يستقبل الأئمة المُعيّنين في المسجد النبوي الشريف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069321.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.