صور.. تييري هنري يلتقي جمهوره ومحبيه في جلسة خاصة بالظهران

التقى لاعب كرة القدم الفرنسية السابق تييري هنري جمهوره ومحبيه في المملكة ولأول مرة في جلسة خاصة ضمن فعاليات موسم الإبداع “تنوين” بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران (إثراء).
وبدأت الجلسة التي حملت اسم “ليلة مع تييري هنري” الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وأتيح للجمهور خلالها الدخول في نقاش عميق مع هنري حول كرة القدم، فيما حرص الحضور على التقاط صور السيلفي مع هنري.
ومن المقرر أن يقدم هنري، الملقب بالغزال الأسمر، غداً السبت محاضرة في مسرح إثراء تحت عنوان “اللعب”.
يُذكر أن تييري هنري يُعد أحد أساطير كرة القدم الفرنسية، وفاز مع منتخب بلاده بالكثير من البطولات أبرزها كأس العالم وكأس أمم أوروبا، كما لعب لعدة أندية أوروبية لكن برز تألقه بشكل لافت مع نادي أرسنال الإنجليزي الذي يحتفل اليوم بذكرى تسجيل هنري الهدف رقم 200 معه.
وفق”اخبار24″.