“المرور”: القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء مخالفة.. هذه عقوبتها

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قالت الإدارة العامة للمرور إن القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية.
وأوضحت أن المخالفة وردت في جدول المخالفات المرورية رقم 4، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900. وفق”أخبار24″.
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