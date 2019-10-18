بعد 4 أهداف في 7 دقائق.. الفتح يخمد “ريمونتادا” العدالة ويفوز بخماسية

أخمد فريق الفتح “ريمونتادا” قوية حاول بها فريق العدالة العودة في مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم ضمن ديربي الأحساء، في الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة لفريق الفتح الذي أمطر شباك العدالة الوافد الجديد على دوري المحترفين بـ 4 أهداف متتالية سجلها كل من جانوتا وويكهايم وتي فيردي والسعدني، وبدا أن المباراة تتجه لتحقيق الفوز الأول لفريق الفتح هذا الموسم.
ومع قرب نهاية الشوط الثاني وحتى الدقيقة 83 ظلت النتيجة كما هي، إلا أنه وخلال 7 دقائق فقط أُحرزت 4 أهداف 3 للعدالة وهدف للفتح، حيث أحرز للعدالة هدفه الأول لاعبه حسين العيسى، في الدقيقة 83 ثم أحرز لاعب الفتح تي فيردي هدفه الثاني له والخامس للفتح في الدقيقة 85.
ورغم ذلك لم يفقد العدالة الأمل وأحرز هدفين متتاليين في مرمى الفتح بقدم لاعبه اندريامتسينورو في الدقيقتين 87 و90، إلا أن الوقت المتبقي لم يمهله، ليفوز الفتح ويستقر في المركز قبل الأخير بأربع نقاط، فيما ظل العدالة في المركز التاسع بـ 7 نقاط.
وفق”أخبار24″..