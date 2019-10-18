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أخبار محلية > “الخارجية” تُحذّر المواطنين من السفر إلى لبنان.. وتدعو الموجودين فيها إلى توخي الحذر
18/10/2019   11:12 م

“الخارجية” تُحذّر المواطنين من السفر إلى لبنان.. وتدعو الموجودين فيها إلى توخي الحذر

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حذرت وزارة الخارجية المواطنين من السفر إلى لبنان، داعية الموجودين فيه إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنه نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وتحسباً لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصاً من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصاً على سلامتهم.

كما طالبت من المواطنين الموجودين هناك توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار. وفق”أخبار24″.

“الخارجية” تُحذّر المواطنين من السفر إلى لبنان.. وتدعو الموجودين فيها إلى توخي الحذر

أخبار محلية
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