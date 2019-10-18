سلطان بن سلمان: نشاط المملكة في مجال الفضاء بدأ في السبعينيات.. وأطلقنا أقماراً صناعية طُورت بأيدي سعوديين

استعرض الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء إنجازات المملكة في مجال علوم الفضاء، مؤكداً أن المملكة تنظر لهذا المجال بأهمية واهتمام بالغ لتكون مساهمة بشكل كبير في المشهد العالمي لإحداث نقلات في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية.
وقال – خلال كلمة له في حفل عشاء رعته الهيئة السعودية للفضاء في هيوستن الأمريكية – إن تأسيس الهيئة السعودية للفضاء جاء امتداداً لأنشطة مبكرة بدأتها المملكة في مجالات الفضاء منذ نهاية السبعينيات الميلادية، وأخذت تتبلور مع أول رحلة فضاء شاركت فيها بفريق علمي وأول رائد فضاء عربي مسلم عام 1985م وبمشاركة فاعلة ومهمة لعلماء سعوديين بأبحاث علمية.
وأضاف أن الفريق العلمي الذي شارك في هذه المهمة الكبيرة رفع تقريراً للدولة لإنشاء كيان للعناية بمجالات الفضاء والاستفادة منه، وتأسس على ضوء ذلك برنامج في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قدم منذ ذلك الوقت أعمالاً عظيمة وبحوثاً كبيرة وأسهم في نقل وتوطين التقنية في مجالات الفضاء محلياً والاستفادة منها في مجال الفضاء والاتصالات إلى جانب إطلاق أقمار صناعية بنيت وطورت بأيدي سعوديين.
وتطرق إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الهيئة السعودية للفضاء ونظيرتها الروسية والتي تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والرحلات الفضائية المأهولة، مشيراً إلى أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون مع دول عدة، فالمملكة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع وأن علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية.