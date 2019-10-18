أنفذ طيران الأمن بالتعاون مع الدفاع المدني بمنطقة الباحة ثلاثة أشخاص احتجزوا في منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار.
وباشر الدفاع المدني بلاغاً حول احتجاز الأشخاص الثلاثة في جرداء بني علي في مركز الحجر، وتمت الاستعانة بطيران الأمن لوعورة المنطقة التي كانوا بها.
ونقل طيران الأمن الأشخاص إلى منطقة آمنة وجرى تسليمهم للجهات المختصة.
#طيران_الأمن يشارك الدفاع المدني ب #الباحة في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الإنحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة وتم نقلهم إلى منطقة أمنة وتسليمهم للجهات المختصة pic.twitter.com/aO2Dx6B5th
— 🇸🇦 طيران الأمن (@ksa_gsac) October 18, 2019
وفق”أخبار24″.