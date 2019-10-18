أنفذ طيران الأمن بالتعاون مع الدفاع المدني بمنطقة الباحة ثلاثة أشخاص احتجزوا في منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار.

وباشر الدفاع المدني بلاغاً حول احتجاز الأشخاص الثلاثة في جرداء بني علي في مركز الحجر، وتمت الاستعانة بطيران الأمن لوعورة المنطقة التي كانوا بها.

ونقل طيران الأمن الأشخاص إلى منطقة آمنة وجرى تسليمهم للجهات المختصة.

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وفق”أخبار24″.