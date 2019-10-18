حرصاً على سلامتهم.. السفارة في لبنان تُخصص فندقاً لتجمّع المواطنين تمهيداً لإعادتهم للوطن

خصصت سفارة المملكة في لبنان “فندق لانكستر بلازا” الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في البلاد، تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم إعادتهم إلى المملكة في أقرب فرصة ممكنة.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة إن ذلك يأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية، بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد.
وتشهد لبنان منذ يومين تظاهرات ضخمة، بسبب فرض الحكومة رسوماً على استخدام تطبيق “واتساب” وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساعٍ لزيادة الإيرادات في مسودة ميزانية البلاد للعام 2020 وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات حاشدة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى. وفق”أخبار24″.