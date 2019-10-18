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أخبار محلية > “السفارة السعودية في لبنان” تدعو رعاياها إلى الإسراع بالتواصل معها تمهيداً لمغادرة البلاد
18/10/2019   11:05 م

“السفارة السعودية في لبنان” تدعو رعاياها إلى الإسراع بالتواصل معها تمهيداً لمغادرة البلاد

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أصدرت سفارة المملكة في لبنان بياناً اليوم (الجمعة) حثت فيه المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات، نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وطالبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين والمقيمين والزائرين الإسراع في التواصل معها وتسجيل بياناتهم استعداداً للمغادرة في أقرب فرصة، وذلك عبر الأرقام الخاصة بالطوارئ.

وتشهد لبنان منذ يومين تظاهرات ضخمة، بسبب فرض الحكومة رسوماً على استخدام تطبيق “واتساب” وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساعٍ لزيادة الإيرادات في مسودة ميزانية البلاد للعام 2020 وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات حاشدة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى.

صورة

وفق”أخبار24″.

“السفارة السعودية في لبنان” تدعو رعاياها إلى الإسراع بالتواصل معها تمهيداً لمغادرة البلاد

أخبار محلية
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