تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح في مشرف بين سعيد بن علي المنهالي و احمد بن عيضة المنهالي بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ عيد مطلق العطوي
والدكتور عبدالله الشريف والشيخ سعد بن ابراهيم العضياني الحارثي وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا شرط ولا قيد .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا الصلح ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي لا ننسى في هذا المجال جهود الشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة واولاده وإخوانه كما لا ننسى جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز الاستاذ سعود الضحوك وفقه الله ، وجهود الشيوخ والأعيان الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان يديم النعم الدينية والدنيوية على بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله .