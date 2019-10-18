بالفيديو.. أمين غرفة الرياض الأسبق يكشف عن قصة الـ20 ريالاً فضة التي أُعطيت له من الملك سعود

كشف أمين عام غرفة الرياض الأسبق حسين بن عبدالرحمن العدل عن أن الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- أعطاه 20 ريالاً فضة، عند زيارته الرس في إطار جولاته على مناطق ومحافظات المملكة عقب توليه الحكم عام 1373هـ.
وأوضح أنه كان حينذاك في الصف الثالث الابتدائي، وقامت الإدارة بجمع كل الطلبة في فناء المدرسة وأعطوا كل طالب منهم 20 ريالاً فضة مهداة من الملك سعود.
وأشار العدل خلال مقابلة مع برنامج “بالمختصر” على قناة “MBC” إلى أن هذه الطريقة كانت إحدى الوسائل لتوزيع الثروة على المواطنين، في ظل عدم وجود مشاريع كبرى بالمنطقة تتيح للمواطنين الإنتاج والتكسب.
أمين عام غرفة الرياض: أعطاني الملك عبدالعزيز 20 ريالاً فضة لهذا السبب#بالمختصر#mbc1 pic.twitter.com/6EHTLahGb2
— بالمختصر (@belmokhtasartv) October 18, 2019 وفق”أخبار24″.