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أخبار محلية > بالفيديو.. أمين غرفة الرياض الأسبق يكشف عن قصة الـ20 ريالاً فضة التي أُعطيت له من الملك سعود
18/10/2019   3:40 م

بالفيديو.. أمين غرفة الرياض الأسبق يكشف عن قصة الـ20 ريالاً فضة التي أُعطيت له من الملك سعود

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كشف أمين عام غرفة الرياض الأسبق حسين بن عبدالرحمن العدل عن أن الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- أعطاه 20 ريالاً فضة، عند زيارته الرس في إطار جولاته على مناطق ومحافظات المملكة عقب توليه الحكم عام 1373هـ.

وأوضح أنه كان حينذاك في الصف الثالث الابتدائي، وقامت الإدارة بجمع كل الطلبة في فناء المدرسة وأعطوا كل طالب منهم 20 ريالاً فضة مهداة من الملك سعود.

وأشار العدل خلال مقابلة مع برنامج “بالمختصر” على قناة “MBC” إلى أن هذه الطريقة كانت إحدى الوسائل لتوزيع الثروة على المواطنين، في ظل عدم وجود مشاريع كبرى بالمنطقة تتيح للمواطنين الإنتاج والتكسب.

 

بالفيديو.. أمين غرفة الرياض الأسبق يكشف عن قصة الـ20 ريالاً فضة التي أُعطيت له من الملك سعود

أخبار محلية
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