درجت وزارة التعليم، “الذوق العام” ضمن المناهج الدراسية لطلاب التعليم العام؛ وذلك بهدف غرس ثقافة الذوق والاحترام ودعم السلوك القويم لدى الطلبة.
وجاءت دروس الذوق العام ضمن منهج الدراسات الاجتماعية والمواطنة بالمرحلة المتوسطة، وتضمنت أنشطة تعرف بمفهوم الذوق العام ومظاهره وسلوكياته في حياتنا اليومية، إضافةً إلى التعريف بلائحة الذوق العام التي أقرَّها مجلس الوزراء مؤخراً.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت نهاية سبتمبر الماضي بدء تطبيق لائحة الذوق العام، التي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات، تتراوح بين 50 ريالاً و3 آلاف ريال، والمخوّل بتطبيقها هم رجال الشرطة.
وفق”أخبار24″.