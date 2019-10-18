مصادر: صندوق الاستثمارات يقيم مشروعاً عملاقاً بالمقر السابق للقنصلية الأمريكية في جدة

ذكرت مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم إقامة مشروع ضخم على أرض المقر السابق للقنصلية الأمريكية في جدة.
وكانت وزارة المالية ممثلة بهيئة عقارات الدولة، قد تسلمت أمس (الخميس) الأرض الكائنة في شارع فلسطين من القنصل العام الأمريكي في جدة راين كليها، ومن المقرر تسليمها لصندوق الاستثمارات العامة.
وذكرت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أنه ستتم إقامة المشروع العملاق على الأرض التي تتجاوز مساحتها 121 ألف متر مربع، وتتخذ موقعاً متميزاً، حيث تطل على شارع فلسطين من جهة الجنوب، وشارع الحمراء من الشمال، وشارع حائل من الشرق، وطريق الملك عبدالعزيز من الغرب.
يذكر أن القنصلية العامة الأمريكية في جدة نقلت مقرها في 22 سبتمبر 2019، إلى موقع مبناها الجديد في حي المحمدية بجوار مبنى المدرسة الأمريكية العالمية الجديد، وذلك بعد مرور أكثر من 65 عاماً على تواجدها في حي الحمراء بشارع فلسطين.