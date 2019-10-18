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أخبار محلية > فيديو.. “واس” توضح لماذا أطلقت حساباتها الجديدة على “تويتر”
18/10/2019   3:33 م

فيديو.. “واس” توضح لماذا أطلقت حساباتها الجديدة على “تويتر”

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أطلقت وكالة الأنباء السعودية “واس” مؤخراً عدداً من الحسابات الإخبارية المتخصصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتعزيز التواصل مع جمهورها.

وقالت “واس” في مقطع فيديو نشرته على حساباتها بـ”تويتر” إن الحسابات الجديدة تهدف لتقديم أخبار ومعلومات متخصصة للجمهور الذي يتمتع بخصائص واحتياجات مشتركة أو متقاربة.

وأوضحت أن الحسابات تشمل “واس الأخبار الملكية” والذي يهتم بأخبار خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والمراسيم والقرارات الملكية، و”واس العام” الذي يهتم بالأخبار العامة المحلية والدولية، إلى جانب “واس جودة الحياة” الذي يهتم بالأخبار التي تعزز جميع جوانب جودة الحياة في المملكة، وحساب “واس الرياضي” الذي يهتم بأخبار الرياضة المحلية والعالمية.

فيديو.. “واس” توضح لماذا أطلقت حساباتها الجديدة على “تويتر”

أخبار محلية
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