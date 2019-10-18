فيديو.. “واس” توضح لماذا أطلقت حساباتها الجديدة على “تويتر”

أطلقت وكالة الأنباء السعودية “واس” مؤخراً عدداً من الحسابات الإخبارية المتخصصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتعزيز التواصل مع جمهورها.
وقالت “واس” في مقطع فيديو نشرته على حساباتها بـ”تويتر” إن الحسابات الجديدة تهدف لتقديم أخبار ومعلومات متخصصة للجمهور الذي يتمتع بخصائص واحتياجات مشتركة أو متقاربة.
وأوضحت أن الحسابات تشمل “واس الأخبار الملكية” والذي يهتم بأخبار خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والمراسيم والقرارات الملكية، و”واس العام” الذي يهتم بالأخبار العامة المحلية والدولية، إلى جانب “واس جودة الحياة” الذي يهتم بالأخبار التي تعزز جميع جوانب جودة الحياة في المملكة، وحساب “واس الرياضي” الذي يهتم بأخبار الرياضة المحلية والعالمية.
لماذا حسابات “#واس” الجديدة على تويتر ؟#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/PzRUoFXmoG
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) October 17, 2019 وفق”أخبار24″.