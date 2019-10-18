الطيران المدني تصدر القواعد التنفيذية للمنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد بالرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وتتضمن القواعد التنفيذية: “الأحكام العامة” من تعاريف للمصطلحات والعبارات، و”أعمال إدارة المنطقة” لتطويرها والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات، إضافةً إلى “أحكام التراخيص”، و”أحكام التأجير” للوحدات الإيجارية في المنطقة بعد تهيئتها وتطوير بنيتها التحتية.
كما شملت هذه القواعد: “أحكام الاستقدام والعمل” عبر تقديم طلب للهيئة، و”أحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت” حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على منشآت العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين في المنطقة وتفتيشها.
وكان قد صدر أمر ملكي بالموافقة على المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في 21 أكتوبر 2018، ويُتوقع أن تسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، وتعد المنطقة أحد محاور المنصة اللوجستية، والتي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الهادف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.
تفاصيل القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي وفق”أخبار24″.