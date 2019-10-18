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أخبار محلية > إلغاء رخصة الطيار المصري المتورط بواقعـة “فيديو محمد رمضان” مدى الحياة
18/10/2019   3:28 م

إلغاء رخصة الطيار المصري المتورط بواقعـة “فيديو محمد رمضان” مدى الحياة

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أصدرت وزارة الطيران المدني في مصر، قراراً بإلغاء رخصة الطيار المتورط بواقعـة مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان محمد رمضان داخل قمرة قيادة طائرة متوجهة إلى الرياض.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وكذلك سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

ولفتت إلى أن القرار جاء بعد إجراء تحقيقات للوقوف على ملابسات تلك الواقعـة، مبينةً أنها على ثقة بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.

وكان قد أظهر مقطع فيديو الفنان محمد رمضان وهو يجلس في مقعد الطيار المساعد على متن إحدى الطائرات ويبدأ في قيادتها. وفق”اخبار”.

إلغاء رخصة الطيار المصري المتورط بواقعـة “فيديو محمد رمضان” مدى الحياة

أخبار محلية
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