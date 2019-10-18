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أخبار محلية > سفارة المملكة في لبنان تدعو رعاياها لتجنب أماكن المظاهرات
18/10/2019   10:20 ص

سفارة المملكة في لبنان تدعو رعاياها لتجنب أماكن المظاهرات

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حثّت سفارة المملكة في لبنان المواطنين المقيمين والزائرين هناك، على تجنّب أماكن المظاهرات والاحتجاجات مع توخي الحيطة والحذر.

وقالت السفارة: “نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات”.

ودعت السفارة جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

بيروت: 009611762722 / 09611762711

شؤون السعوديين: 0096176026555 / 0096178803388

الهاتف الموحد: 00966920033334

سفارة المملكة في لبنان تدعو رعاياها لتجنب أماكن المظاهرات

أخبار محلية
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