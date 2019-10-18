سفارة المملكة في لبنان تدعو رعاياها لتجنب أماكن المظاهرات

حثّت سفارة المملكة في لبنان المواطنين المقيمين والزائرين هناك، على تجنّب أماكن المظاهرات والاحتجاجات مع توخي الحيطة والحذر.
وقالت السفارة: “نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات”.
ودعت السفارة جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:
بيروت: 009611762722 / 09611762711
شؤون السعوديين: 0096176026555 / 0096178803388
الهاتف الموحد: 00966920033334