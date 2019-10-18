نجح شرطي أمريكي في إنقاذ حياة سائق سيارة، الأربعاء الماضي، كان فاقداً للوعى وسحبه منها قبل أن يسحقه القطار بثوانٍ معدودة في ولاية يوتا بالولايات المتحدة.
وأظهر تسجيل مصور نشرته الشرطة عبر حسابها بـ”تويتر”، لحظة تصويب الشرطي “روبن كوريا” ضوء الكشاف على السيارة حينما كانت متوقفة على السكة، فيما يقترب القطار منها.
وتمكن الشرطي “كوريا” من سحب الشخص من السيارة ثم رمى به أسفل الطريق قبل أن يتوقف القطار بعد أن سحق السيارة.
Check out the amazing life-saving work by Trp. Correa this morning! pic.twitter.com/O6du6AN9Oo
— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) October 16, 2019 وفق”أخبار24″.