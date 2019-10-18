“الجهني”: تجدد فرص هطول الأمطار خلال نوفمبر.. وعودة “الكسير اليماني” مجدداً

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توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، تجدد فرص هطول الأمطار على أنحاء المملكة خلال نوفمبر المقبل.
وأوضح الجهني، أن النموذج الأوروبي عالي الدقة يرسم ملامح عودة “الكسير اليماني” مجدداً مع وجود فرص عالية لهطول الأمطار. وفق”أخبار24″.
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