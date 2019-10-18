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أخبار محلية > “الجهني”: تجدد فرص هطول الأمطار خلال نوفمبر.. وعودة “الكسير اليماني” مجدداً
18/10/2019   10:17 ص

“الجهني”: تجدد فرص هطول الأمطار خلال نوفمبر.. وعودة “الكسير اليماني” مجدداً

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توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، تجدد فرص هطول الأمطار على أنحاء المملكة خلال نوفمبر المقبل.

وأوضح الجهني، أن النموذج الأوروبي عالي الدقة يرسم ملامح عودة “الكسير اليماني” مجدداً مع وجود فرص عالية لهطول الأمطار. وفق”أخبار24″.

“الجهني”: تجدد فرص هطول الأمطار خلال نوفمبر.. وعودة “الكسير اليماني” مجدداً

أخبار محلية
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