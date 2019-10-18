“اليونسكو” ينشئ مركزاً إقليمياً للحوار والسلام في المملكة

قرر المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أمس (الخميس)، اعتماد إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام من الفئة الثانية في المملكة، وذلك بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو إبراهيم البلوي، أن الإجماع الذي حصل عليه ملف المملكة بإنشاء المركز يظهر التقدير الدولي لمكانة المملكة في رعاية الحوار والسلام ويعكس الدور الكبير الذي حققته من منجزات محلية وإقليمية ودولية.
ولفت إلى أن مندوبية المملكة في اليونسكو عملت على توفير سبل الدعم وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 2030 في مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب وفق”أخبار24″.