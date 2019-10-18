نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “اليونسكو” ينشئ مركزاً إقليمياً للحوار والسلام في المملكة
18/10/2019   10:15 ص

“اليونسكو” ينشئ مركزاً إقليمياً للحوار والسلام في المملكة

+ = -
833

قرر المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أمس (الخميس)، اعتماد إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام من الفئة الثانية في المملكة، وذلك بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو إبراهيم البلوي، أن الإجماع الذي حصل عليه ملف المملكة بإنشاء المركز يظهر التقدير الدولي لمكانة المملكة في رعاية الحوار والسلام ويعكس الدور الكبير الذي حققته من منجزات محلية وإقليمية ودولية.

ولفت إلى أن مندوبية المملكة في اليونسكو عملت على توفير سبل الدعم وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 2030 في مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب وفق”أخبار24″.

“اليونسكو” ينشئ مركزاً إقليمياً للحوار والسلام في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069212.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.