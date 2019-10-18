الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تخلي مستشفى الأنصار من المرضى.. وتوضح السبب

قررت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة أمس (الخميس)، إخلاء مستشفى الأنصار ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المنطقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، أن قرار إخلاء المستشفى جاء بعد رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار.
ولفت إلى أنه جرى تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة والوقوف على الموقع، والتي أوصت بضرورة إخلاء المبنى، مبيناً أنه تم على الفور تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه جرى نقل المرضى من المستشفى بعد إخلائه إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الأنصار. وفق”أخبار24″.