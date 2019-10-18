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أخبار محلية > توقعات الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة
18/10/2019   10:06 ص

توقعات الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة.

وشملت توقعات الهيئة أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: “جازان وعسير وتبوك والباحة ومكة المكرمة، الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة” وأجزائها الساحلية.

كما توقّعت تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في أبها. وفق”أخبار24″.

توقعات الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة

أخبار محلية
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