ألقى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ – مساء أمس (الخميس) – كلمة افتتاح مسيرة موسم الرياض، مُرحبًا بحضور حفل الافتتاح من سكان مدينة الرياض وزوارها.
وأكد آل الشيخ أنه في وقت سابق لم تتح لسكان الرياض الفرصة في عيش مثل هذه الفعاليات، مستذكراً طفولته عندما كان والداه – وهما من عائلة متوسطة – يدخران من الراتب ليسافران بهم إلى الخارج.
ورفع آل الشيخ الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على جهوده ورؤيته التي كانت هي الدافع وراء تحقيق آمال الشعب وجعله يعيش حياة طبيعية كالتي تعيشها بقية شعوب العالم.
كلمة افتتاح #مسيرة_موسم_الرياض 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/ACv0aZ1Hcx
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2019 وفق”أخبار24″.