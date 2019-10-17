“المسابقات” تنقل مباراتي الشباب أمام الاتفاق والوحدة إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض

قررت لجنة المسابقات نقل مباراتي فريق الشباب مع الاتفاق والوحدة ضمن الجولتين السابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر نادي الشباب بالعاصمة، بدلاً من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفي نفس الموعدين المحددين سابقاً.
وأوضحت اللجنة في قرارها الصادر اليوم (الخميس) أن النقل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباريات في مواعيدها المحددة.
وأوضح أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن تغيير ملعب المباراة، جاء بناءً على التقرير الوارد إلى الرابطة من نفس الجهة، وكذلك بناءً على محضر الاجتماع الذي تم بين ممثلين عن هيئة الرياضة والرابطة ونادي الشباب.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه سيتم تحضير ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، بما يتوافق مع المتطلبات الضرورية لمعايير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال اليومين المقبلين، ما يتيح إقامة المباراتين في موعدهما، وفقاً للائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.