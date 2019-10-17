لأول مرة.. الكويت تحبط محاولة إدخال عُملات كويتية معدنية مقلدة من فئة 100 فلس

في قضية غريبة هي الأولى من نوعها، أحبطت الجمارك الكويتية محاولة تهريب عملة معدنية كويتية من فئة 100 فلس إلى السوق المحلي، بإجمالي 2000 دينار من تلك العملات المزورة.
واشتبه رجال المستودعات الجمركية في “الجمرك الجوي” في طرد قادم من دولة آسيوية عبر إحدى شركات الشحن، ويزن نحو 127 كيلوجراماً وبفتحه، وفقاً لـ “الراي”الكويتية، تبين أن محتوياته هي عملات نقدية معدنية، وتُهرب لأول مرة إلى السوق المحلية.
وبفحص تلك الكمية الكبيرة من العملات المعدنية من فئة 100 فلس، تبين أنها جميعاً مقلدة بشكل يصعب اكتشافه من قبل غير المختصين، إلا أن يقظة وكفاءة رجال المنافذ الجمركية أبطل محاولة التهريب الغريبة.