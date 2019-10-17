افتتح مساء اليوم الخميس بمنطقة “بوليفارد الرياض” “موسم الرياض”، بمسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة، إيذاناً ببدء فعاليات الموسم لهذا العام.
وأوضحت مقاطع فيديو حيّة الافتتاح الذي تم مساء اليوم، وسط حضور جماهيري كبير، من جميع الأعمار، يتابعون الافتتاح الكبير، بعد أن تم إطلاق الألعاب النارية مساء اليوم الساعة التاسعة في أربعة أبراج في العاصمة الرياض.
وأوضح حساب موسم الرياض أن منطقة البوليفارد تضم 10 مطاعم ومقاهٍ، و50 محلاً محلياً وعالمياً، ومسرحاً ضخماً يستوعب 20 ألف شخص، وأكبر نافورة راقصة بالعالم.
ويشارك في الافتتاح أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، والكثير من المفاجآت، بالإضافة إلى وجود مدرج لرؤية المسيرة الافتتاحية.وفق “أخبار 24”.
#النافوره_الراقصه 💜💜Here is Riyadh pic.twitter.com/RGNTAGQZgg
— احمد💜👑 (@Ca_lz77) October 17, 2019
برج الفيصلية و #موسم_الرياض … قبل قليل 💥 pic.twitter.com/t6mxL4MoVP
— عبدالله السويلم (@_al_suwailem) October 17, 2019
#مسيرة_موسم_الرياض قربت 😍
وكلنا منتظرين بدايتها 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/tDd9bIzSsI
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 17, 2019