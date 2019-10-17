كشفت النيابة العامة، عن الإجراءات المُتخذة حيال مرتكبي جريمة سرقة السيارات والتي تعد من الجرائم الكبيرة، ومن تلك الإجراءات توقيف الجاني.
ويشمل التوقيف كل من سرق سيارة أو جزء منها أو سرق من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000 الصادر بتاريخ 10-6-1435هـ.
وأشارت النيابة العامة إلى أن حق ملكية السيارات مُصان شرعاً ونظاماً، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية. وتمتد هذه الحماية للسيارة وكل جزء منها وماهو بداخلها.
كما شدّدت على أن الإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية، حيث تُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.وفق “أخبار 24”.