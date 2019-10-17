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أخبار محلية > نائب الرئيس الأمريكي يُعلن التوصل لاتفاق مع تركيا على وقف العمليات العسكرية في سوريا
17/10/2019   10:51 م

نائب الرئيس الأمريكي يُعلن التوصل لاتفاق مع تركيا على وقف العمليات العسكرية في سوريا

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار في سوريا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو عقدا اليوم في أنقرة محادثات مع الرئيس التركي جرى فيها مناقشة الوضع في شمال شرق سوريا.

نائب الرئيس الأمريكي يُعلن التوصل لاتفاق مع تركيا على وقف العمليات العسكرية في سوريا

أخبار محلية
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