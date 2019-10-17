نائب الرئيس الأمريكي يُعلن التوصل لاتفاق مع تركيا على وقف العمليات العسكرية في سوريا

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار في سوريا.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو عقدا اليوم في أنقرة محادثات مع الرئيس التركي جرى فيها مناقشة الوضع في شمال شرق سوريا.
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