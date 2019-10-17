نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الداخلية: تنفيذ حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات في محافظة الرين
17/10/2019   10:47 م

الداخلية: تنفيذ حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات في محافظة الرين

+ = -
833

أعلنت وزارة الداخلية – اليوم (الخميس) – عن تنفيذ حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات باكستاني الجنسية حاول تهريب كمية من الهيروين.

وفيما يلي نصّ بيان الوزارة:

“بفضلٍ من الله أُلقي القبض على/ سيد غفور خان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيراً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأُيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ سيد غفور خان اليوم الخميس الموافق 1441/2/18هـ في منطقة الرياض بمحافظة الرين”.وفق “أخبار 24”.

الداخلية: تنفيذ حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات في محافظة الرين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069163.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.