الداخلية: تنفيذ حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات في محافظة الرين

أعلنت وزارة الداخلية – اليوم (الخميس) – عن تنفيذ حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات باكستاني الجنسية حاول تهريب كمية من الهيروين.
وفيما يلي نصّ بيان الوزارة:
“بفضلٍ من الله أُلقي القبض على/ سيد غفور خان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيراً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأُيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ سيد غفور خان اليوم الخميس الموافق 1441/2/18هـ في منطقة الرياض بمحافظة الرين”.وفق “أخبار 24”.