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أخبار محلية > “البيئة” تحذّر من مغبة عدم الإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأمراض وبائية أو مُعدية
17/10/2019   10:45 م

“البيئة” تحذّر من مغبة عدم الإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأمراض وبائية أو مُعدية

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شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على وجوب إبلاغها عن الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض مُعدية أو وبائية وعزلها وعدم التصرف فيها.

وأشارت إلى أن الأنظمة توجب إبلاغ الوزارة فيما لا يزيد عن 24 ساعة من الاشتباه بالمرض، كما تُلزم الأنظمة الأطباء البيطريين بإبلاغ الجهات المختصة بإصابة أي حيوان بمرض من الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري.

وأكدت الوزارة أن الإبلاغ الفوري يحمي مالك الثروة الحيوانية من العقوبات التي قد تصل إلى التشهير وغرامة قدرها مليون ريال، كما يشمل الإبلاغ الحيوانات الحيّة والميتة والمذبوحة.وفق “أخبار 24”.

“البيئة” تحذّر من مغبة عدم الإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأمراض وبائية أو مُعدية

أخبار محلية
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