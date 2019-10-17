نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رسمياً.. بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في المنشآت الخاصة الأحد القادم
17/10/2019   10:46 م

رسمياً.. بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في المنشآت الخاصة الأحد القادم

+ = -
742

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار ضوابط الحماية من التعديات والسلوكيات في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل، سيبدأ تطبيقه يوم (الأحد) القادم.

وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق عددًا من ضوابط حماية العاملين من التعديات السلوكية في بيئة العمل والتي شملت جميع أشكال الاستغلال أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك.

واعتمد وزير العمل والتنمية أحمد الراجحي، القرار في شهر أكتوبر الجاري، مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز احترام جميع الأشخاص في بيئة العمل وحمايتهم من أي ممارسة مسيئة أيّاً كان شكل الإساءة.وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في المنشآت الخاصة الأحد القادم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069157.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.