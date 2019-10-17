زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد، مصابي حادِث اصطدام الحافلة الذي وقع أمس الأربعاء بمركز الأكحل بالمنطقة، وأودى بحياة 35 شخصاً وأصاب 4 آخرين جميعهم من المقيمين.
واطمأن أمير المنطقة ونائبه على الأوضاع الصحية للمصابين المنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ووجه بتسهيل إجراءات استضافة ذوي المصابين للاطمئنان عليهم ومرافقتهم خلال فترات علاجهم.
وشدد الأمير على ضرورة متابعة الأوضاع الصحية للمصابين وتقديم كافة المساعدات الطبية اللازمة لهم، وضرورة تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة.
يذكر أن الحادِث وقع مساء أمس عندما اصطدمت حافلة تقل ركاب بمعدة ثقيلة “شيول” على طريق الهجرة السريع، وقد باشرت الجهات الأمنية والصحية موقع الحادِث وقامت بإسعاف الجرحى ونقل المتوفين إلى المستشفى.
وفق “أخبار 24”.