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أخبار محلية > أمر ملكي: تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة
17/10/2019   10:41 م

أمر ملكي: تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ، أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

وجاء نص الأمر الملكي على النحو التالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ/ أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.وفق “أخبار 24”.

أمر ملكي: تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

أخبار محلية
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